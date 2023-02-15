談電信合併綜效 井琪：遠大於歸還頻譜成本

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（中央社記者江明晏台北15日電）NCC通過兩大電信合併案，要求業者改正超標頻寬。遠傳總經理井琪表示會全力配合，對遠傳財務影響非常有限，且「合併綜效遠大於歸還頻譜成本」。

國家通訊傳播委員會（NCC）1月18日通過「台灣大併台灣之星」、「遠傳電信併亞太電」兩大電信合併案，附款要求業者以繳回、轉讓、交換等3選項改正超標頻寬。

台灣大哥大董事認為，頻譜附款於法無據、窒礙難行、有損雙方用戶及股東權益，將於月底前召開正式董事會做出決議，此舉攸關「台台併」是否續行，也牽動電信產業競爭態勢。

另一方面，遠傳電信今天舉行法人說明會，在談到合併案議題時，遠傳總經理井琪表示，NCC於1月通過「遠傳電信併亞太電」合併案，對於需繳回合併後超額頻譜的附負擔條例，遠傳會全力配合，對遠傳財務影響非常有限。

她指出，整體而言，「合併綜效將遠大於歸還頻譜的成本」，未來遠傳將持續善盡企業社會責任，邁向多贏共好。

井琪也針對不同業務回應提問，她說，今年整體產業環境受到升息、通膨等因素影響，尤其雲端服務的主要客戶也受到加密貨幣風暴的衝擊。在風險控管下，遠傳2023年整體新經濟營收不見得能如同往年有雙位數的年成長率，但遠傳仍審慎樂觀看待，會積極拓展資通訊業務，加強發展自主開發解決方案，著眼於提高新經濟的獲利。

此外，遠傳2022年主要受惠於取得多項政府標案，資通訊業務合約金額年成長率達38%，今年標案需求尚未明朗，但遠傳仍會積極發展自主開發綠色資通訊解決方案，並深化策略夥伴合作。（編輯：張良知）1120215