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信驊超越大立光重登股王 創意入列千金股

2023/2/16 12:29
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（中央社記者張建中新竹16日電）伺服器管理晶片廠信驊與IC設計服務廠創意股價同步攀高。信驊盤中達2360元，超越大立光，重登台股股王寶座；創意一度衝破1000元大關，創新天價，躋身千金股之列，台股再現「六千金」。

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）去年第4季大砍台積電美國存託憑證（ADR）持股86%，衝擊台積電15日重挫20元，連帶影響半導體類股指數慘跌逾3%。

隨著巴菲特賣股利空消息淡化，台積電止跌回升，今天盤中一度達531元，上漲6元，重振市場信心，帶動半導體族群紛紛反彈，類股指數上揚逾1%。

信驊盤中觸及2360元，大漲125元，反觀大立光表現相對疲弱，由紅翻黑，落至2210元，下跌30元。信驊重登台股股王寶座，大立光落居股后。

創意雖未能列入MSCI明晟成分股，但因挾人工智慧（AI）題材及營運成長可期，吸引市場買盤持續湧入，今天股價開高走高，一度突破1000元大關，達1010元，創新天價，躋身千金股之列，台股重現「六千金」。

除信驊、大立光及創意外，其餘千金股還有力旺、旭隼及亞德客-KY。（編輯：楊蘭軒）1120216

#信驊
#大立光
#台積電
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