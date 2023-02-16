生策會提醫資系統革新四大建言 加速數位醫療腳步

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）各國積極投入醫療數位轉型，推動2022年全球數位醫療市場達到2110億美元，北美為主要領先群，在全球智慧醫院評比中，台灣僅1家進榜，居末段班，遠遠落後日、韓，競逐此一新市場，生策會提四大政策建言。

國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池今天在2023生策年會中，針對產業關注的數位醫療轉型議題進行分享，除了盤點十個未來會改變醫療走向的重大趨勢外，也解析台灣的機會與挑戰，並提出加速醫資系統革新、整合醫療數據規格、推動國際標準銜接、獎勵採用創新數位醫療科技四大政策建言。

楊泮池表示，2022年全球數位醫療市場營收估達2110億美元，2022年至2030年營收年複合成長率（CAGR）預估達到18.6%，2030年市場規模達8260億美元，其中北美為主要市場，為全球最早採用智慧醫療解決方案的地區之一，全球營收占比達44.3%。

楊泮池指出，台灣有很多ICT企業投入相關領域發展，但在本土醫療體系應用卻相對少，從全球智慧醫院評比中觀察，台灣僅有台中榮民總醫院一家入選，雖然是兩岸三地華人唯一一家入選，仍落後韓國跟日本的13家。

他表示，全球已進入雲原生資訊時代，台灣醫療數位基礎建設始於1990年代，由各醫院打造自身的資訊系統、硬體設備及網路架構，迄今仍多為傳統醫資系統，創新醫療數位科技難以串接舊世代的醫院系統，不利新科技落地應用，台灣醫療數位基礎建設亟待革新。

他提到，由於各醫院醫療辭彙及撰寫方式不同，電子病歷及醫療影像交換格式也未統一，各家醫療數據規格不相容，成為研發與臨床驗證一大挑戰，同時也缺乏全面性的國際標準銜接，未來要走上國際具挑戰。

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楊泮池強調，醫療數位轉型，仰賴政策面建立獎勵誘因鼓勵醫療體系革新數位基礎建設，以利創新數位醫療科技研發、串接與落地應用，加速醫資系統革新。在整合醫療數據規格部分，期望能建立醫療數據交換規格，以利加速數位醫療研發取得有品質、正確性、足量與多元代表性的真實世界資料。

至於國際標準銜接，可建立FHIR實行準則，同時納入數位醫療產品規範，制定審查與認證機制。並透過政策鼓勵醫療體系採用國內研發數位醫療科技產品，以加速累積臨床真實數據資料並利未來國際布局。（編輯：張均懋）1120216