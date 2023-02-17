不景氣衝擊製造業 12月加班工時、受僱員工數雙降

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）製造業不景氣衝擊勞動市場，主計總處指出，製造業受僱員工人數連續5個月下滑，加班工時則連續6個月呈現年減，顯示出口衰退對製造業帶來的影響持續發酵。

主計總處統計，111年受僱員工人數平均為817.1萬人，年增4.1萬人，就行業別觀察，製造業、醫療保健及社會工作服務業分別增加1萬人，營建工程業、住宿及餐飲業、支援服務業、教育業分別增加4000人。

儘管製造業全年人數成長，但細看逐月表現，去年下半年起，由於全球景氣下滑、需求驟降，台灣出口走疲，製造業受僱員工人數及加班工時均受影響。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，產業不景氣時，業者傾向先減少加班工時，下一步才是調整受僱員工人數，而製造業加班工時自去年7月起，已經連續6個月呈現年減，且去年12月減少2.9小時，略為擴大。

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陳惠欣接著表示，製造業受僱員工人數自去年8月起，連續5個月減少，其中8、9月因暑期工讀、臨時性工昨結束退離的季節性因素影響，過去也多呈減少，但第4季製造業受僱員工人數往年都增加，今年則下滑，凸顯旺季不旺的情況，「確實人數表現跟以往不太一樣」。

陳惠欣坦言，製造業相關指標已經反映出受景氣趨緩的現象，主計總處將密切關注整體出口及製造業相關指標後續走勢。（編輯：張均懋）1120217