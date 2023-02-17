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通膨高漲 111年實質經常性薪資負成長創10年最大減幅

2023/2/17 16:33
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）主計總處今天公布111年全年每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬4417元，年增2.80%，雖然是23年來最大漲幅，但因通膨高漲，薪水跟不上物價上漲的速度，去年實質經常性薪資負成長0.15%，創下10年最大減幅。

主計總處官員指出，去年通膨率逼近3%，導致實質經常性薪資落入負成長，年減0.15%，不只是連續第2年落入負成長，也是102年以來最大減幅。

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受僱員工方面，111年受僱員工人數平均為817.1萬人，年增4.1萬人；就行業別觀察，製造業、醫療保健及社會工作服務業分別增加1萬人，營建工程業、住宿及餐飲業、支援服務業、教育業分別增加4000人。

主計總處官員指出，99年以來，受僱員工人數年增率均超過1%，但109年受到疫情影響，受僱人數年減0.07%，110年、111年隨著全球經濟回溫及疫情趨緩，相關商業活動漸歸正常，年增率也逐漸回升。（編輯：林淑媛）1120217

#主計總處
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