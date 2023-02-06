終端需求不振 去年12月製造業景氣燈號亮第2顆藍燈

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去年12月製造業景氣信號值月減0.24分到9.48分，是2020年2月以來新低。圖為台北市一處建案工地人員作業情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北6日電）產業去化庫存，終端需求依舊不振，台經院公布去年12月製造業景氣燈號續亮藍燈，12月製造業景氣信號值月減0.24分到9.48分，是2020年2月以來新低，也是2022年連續第2個月代表景氣衰退的藍燈。

台經院今天發布新聞稿，全球經濟因高通膨、政策緊縮及金融市場波動，前景轉趨疲軟，終端需求依舊不振，導致出口、生產指數及外銷訂單指標續呈現負成長，影響需求面及售價面等指標表現。不過，中國去年12月初陸續放寬防疫封控管制，不僅國際預測機構上修中國今年經濟成長預測，國內製造業對未來半年景氣看好的比重增加，推升經營環境面指標表現。

整體製造業景氣信號值由去年11月的9.72分，減少0.24分到12月的9.48分，是2020年2月以來新低，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

觀察12月不同產業燈號的變化，低迷藍燈比重逾7成，12月無代表揚升的黃紅燈與繁榮的紅燈。

細部產業來看，電子零組件業方面，雖然積體電路因車用、高效能運算等晶片接單仍殷切，但消費性電子景氣疲軟，加上客戶庫存調整，外銷訂單出現連續2個月雙位數衰退，出口及生產指數也呈負成長，影響需求面及經營環境面指標表現，12月電子零組件業 景氣燈號 由代表景氣低迷的黃藍燈轉為衰退的藍燈。

在機械設備業方面，雖然先進製程半導體設備在大廠擴廠下續呈增產，但全球景氣疲弱及中國經濟放緩，導致廠商設備投資意願轉為保守觀望，衝擊需求、經營環境及原物料投入等指標表現，12月機械設備業景氣燈號出現連續第2個月維持代表低迷的黃藍燈。

展望未來，台經院指出，目前主要的國際預測機構對2023年全球經濟表現大多預測減速，另一方面，中國去年12月初陸續解除防疫封控，雖有助經濟反彈，但是中國今年經濟能否優於去年仍要觀察。

在比較基期偏高下，台經院指出，全球貿易成長速度放緩，對以外銷為導向的製造業來說，所承受的壓力將比以往高出許多，這些變因將牽動台灣製造業表現，仍須觀察後續變化。（編輯：潘羿菁）1120206