科學園區通過5投資案 宣冠儲盈斥資7億進駐南科

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（中央社記者張璦台北17日電）國科會科學園區審議會今天舉行第5次會議，通過5件投資案，投資總額新台幣33.1億元，其中宣冠儲盈投資7億元進駐南科，將建設一座900MWh產能的鋰鐵電池模組及電池管理系統基地，滿足市場對儲能設備的需求。

國科會表示，創立於2022年的宣冠儲盈科技股份有限公司，是由儲盈科技與台塑關係企業宣冠股份有限公司合資成立，研發團隊來自國內專業領域專家，擁有領先技術和產業鏈垂直整合的綜合優勢。

國科會指出，宣冠儲盈團隊憑藉在高倍率磷酸鐵鋰電池，及電池管理系統領域多年的技術、應用方案經驗累積，為全球不同需求客戶，量身訂製高性價比的鋰電儲能系統解決方案。

宣冠儲盈未來進駐南部科學園區橋頭園區，將建設一座900MWh產能的鋰鐵電池模組及電池管理系統基地，滿足未來市場對於儲能設備的需求。

同時，米雷迪恩飛秒光源股份有限公司投資2億元，進駐新竹科學園區新竹園區。

國科會表示，米雷迪恩主要產品為飛秒雷射源及飛秒雷射加工機，研發項目包含最前端的飛秒雷射種子源、飛秒雷射光纖放大器、延展及壓縮器；延伸至最後端、最貼近使用者的微鑽孔，以及微切割飛秒冷加工製程。

國科會指出，米雷迪恩以自身核心的飛秒雷射光源技術，結合精密運動控制及自動化技術，為半導體相關應用提供客製化的解決方案。

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國科會表示，米雷迪恩為目前唯一一家台灣自行研發、組裝飛秒雷射源的廠商，極具貼近客源市場優勢，可針對園區公司需求快速反應，並有助台灣雷射領域人才與技術發展，對產業及科技研究具重大意義。

國科會指出，今天通過5件投資案，包括電腦與周邊的聚嶸電子股份有限公司（新竹園區），光電類的宣冠儲盈科技股份有限公司和米雷迪恩飛秒光源股份有限公司，生物技術的揚朋科技股份有限公司中科分公司（中興園區）等；另有11件增資案，合計增資43.9億元。（編輯：林克倫）1120217