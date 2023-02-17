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投資台灣再添柴火 百富公司砸近4億建彰化新廠

2023/2/17 19:18
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（中央社記者曾智怡台北17日電）投資台灣事務所今天通過百富公司擴大投資台灣，投資處說明，該公司投資規模近新台幣4億元，公司選定彰化秀水精密水五金加工群聚之地興建新廠，將導入智慧化產線，並納入減碳排設施。

投資台灣事務所今天召開「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再添百富公司中小企業擴大投資；目前中小企業加速投資行動方案已通過880家中小企業投資約4056億元，帶來3萬3206個本國就業機會。

投資業務處透過新聞稿說明，百富公司致力於提供高品質家具鎖及辦公家具五金，包含電子櫃鎖、置物櫃密碼鎖、玻璃櫃鎖、鐵櫃鎖、精緻玻璃櫃配件及裝潢五金等，以自有品牌「Armstrong Locks & Hardware」行銷世界5大洲80餘國。

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投資處指出，為滿足顧客對產品需求及標準，公司選定彰化秀水精密水五金加工群聚之地興建新廠，導入智慧化產線，整體投資規模達近4億元；這次投資規劃亦納入減碳排設施，廠房屋頂將增設太陽能發電系統，廠內依綠建築標準設有水資源、能源回收系統，預期投資完成後，將為在地創造20個就業機會。

截至目前，總計投資台灣三大方案已帶動1320家企業投資約2兆5億元，預估創造14萬3477個本國就業機會，後續尚有18家企業排隊待審。（編輯：蘇志宗）1120217

#百富公司
#台灣
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