1月外銷訂單475.1億美元連5黑 年減近2成
2023/2/20 16:13（2/20 16:27 更新）
經濟部公布1月外銷訂單金額475.1億美元，雖為歷年同月第3高，但年減19.3%，已連5個月負成長。圖為一艘貨櫃船駛進高雄港區。（中央社檔案照片）
（中央社記者曾智怡台北20日電）通膨及升息夾擊，終端需求低迷，產業鏈持續調整庫存，經濟部今天公布1月外銷訂單金額475.1億美元，雖為歷年同月第3高，但年減19.3%，已連5個月負成長。
若較去年12月相比，今年1月外銷訂單月減8.9%，經濟部分析，受產業淡季與春節工作天數減少影響。
觀察主要接單貨品動能，僅資訊通信貨品較去年同期增9.8%，其餘包括電子產品、光學器材、基本金屬、機械、塑橡膠製品與化學品均為負成長。（編輯：潘羿菁）1120220
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