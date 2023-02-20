中磊參展MWC 秀5G、雲端寬頻等4主軸

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（中央社記者潘智義台北20日電）電信寬頻設備廠中磊電子今天宣布，將參展2月27日至3月2日於巴塞隆納舉行之全球行動通訊大會（MWC 2023）。

中磊發布新聞稿指出，將於MWC中盛大發表5G、O-RAN開放式行動網路、行動物聯網（Mobile IoT），以及雲端寬頻分析（Cloud Broadband Analytics）4大主軸電信寬頻解決方案。

中磊表示，將與全球電信營運商、設備大廠及系統服務商，就5G通訊技術及超寬頻應用廣泛交流。

研調機構集邦科技預估，全球5G市場規模將從2023年的145億美元增至2026年370億美元，2023至2026年複合成長率（CAGR）將達11%。5G具高速度、低延遲、廣連接等通訊特性，帶動跨業、跨域多元垂直的智慧應用發展。

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中磊總經理林斌表示，中磊於此次MWC 2023展出創新5G、O-RAN、Mobile IoT及雲端寬頻分析解決方案，除布局5G關鍵技術及產品，將持續深耕垂直產業跨領域合作，提供客戶兼具高性能及成本效益的產品。

因應全球5G網路建設覆蓋率急速成長，中磊將推出完整5G解決方案，包括全系列mmWave毫米波及Sub-6GHz小型基地台、室內型及戶外型5G FWA客戶終端設備，提供電信營運商多元化網路服務、擴大頻譜使用效益。（編輯：趙蔚蘭）1120220