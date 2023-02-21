永豐餘小金雞永道-KY回台上市 擬3月掛牌

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（中央社記者賴言曦台北21日電）永豐餘旗下RFID電子標籤大廠永道-KY擬回台上市，預計3月掛牌；經營團隊指出，先前受制晶片短缺因素，產能利用率最高僅6成，預估晶片供應問題可望在今年第3季改善，逐步拉高產能利用率。

永道-KY是全球第2大無線射頻辨識（RFID）電子標籤公司，全球客戶超過800家，也是服飾品牌UNIQLO最大的RFID標籤設計與標籤供應商；目前在台灣及中國揚州各有1個生產據點，客戶遍布亞太、北美、歐洲；鑒於看好市場發展前景，已布建的年產能最高可達50億枚。永道-KY預計22日下午舉辦上市前業績發表會

永道-KY總經理林秉毅表示，公司理想的產能利用率約為70%，但目前兩岸產能利用率合計約55%至60%，主要是受晶片短缺影響，預估今年第3季晶片供應問題將改善，逐步拉高產能利用率；另RFID產品中，晶片占成本比重大，但可轉嫁給客戶。

林秉毅指出，當前全球8成RFID技術應用在服飾、零售業，同時也是毛利率最好的區塊，預估未來4到5年間不會改變，永道-KY鎖定其中利潤相對佳的tier 1（第一階）客戶，並積極耕耘其他產業的客戶，拓展商機，今年在需求方面展望相對樂觀。

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永道-KY客戶包含UNIQLO、Zara、Levi’s等國際知名服飾品牌。市場調查機構Statista預估，全球服飾市場產值2026年可達2兆美元；產業調查機構IDTechEx則粗估，全球服飾業RFID電子標籤的年需求量逾200億枚。

永道-KY資本額新台幣6.6億元，2022年前3季營收16.04億元，營業毛利5.15億元、毛利率32.1%，稅後淨利2.63億元，每股稅後淨利（EPS）4.03元、年增 53.8%；今年1月營收2.15億元，年增27.5%。（編輯：趙蔚蘭）1120221