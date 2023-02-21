通訊診療法規將放寬 遠傳擴大5G遠距診療應用

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（中央社記者江明晏台北21日電）衛福部即將推動「通訊診察治療辦法」修正草案，遠傳攜手基層醫療兩大協會啟動「5G遠距診療2.0」，總經理井琪表示，用手機看醫生就是5G的救命應用。

疫情改變生活和就醫模式，也推進遠距醫療的發展，遠傳今天攜手台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，啟動「5G遠距診療2.0」。衛生福利部中央健康保險署署長石崇良、醫事司簡任技正李中月也出席記者會。

為緩解台灣面臨高齡及少子化所隱藏的高齡照護問題，衛福部即將推行「通訊診察治療辦法」修正草案，開放地區醫院以下及診所可遠距照護長者及慢性病患者，並改善疫情期間放寬視訊門診使用上遇到的痛點。

遠傳總經理井琪表示，遠傳響應國家公共衛生政策，積極布署以5G通訊支援遠距診療，於2019年底啟動「遠傳5G遠距診療前瞻計劃」，透過遠傳5G網路的建置，將醫療資源帶進偏鄉，至今已在12個縣市的35個偏鄉衛生所推出，嘉惠261個偏鄉村里的民眾，在疫情期間也累積數十個科別及3萬人次視訊門診的經驗。

她也說，「很多人說4G就夠用了，5G缺少殺手級應用，其實5G的救命應用，就是透過手機看醫生」，也期望造福更多民眾。

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遠傳表示，將攜手台灣社區醫院協會與中華民國診所協會全國聯合會，以「5G遠距診療2.0」深入民眾的基層醫療單位，就近服務龐大的患者需求，完整串聯所有遠距醫療服務。今年不僅持續照護偏鄉醫療需求，更把服務觸角延伸至龐大的慢性病患者及高齡人口。

井琪表示，遠傳遠距醫療成果已經輸出海外，先前支援新光醫院攜手帛琉衛生部成立「遠距醫療中心」，結合遠傳平台打造跨國遠距醫療服務，未來也不排除配合政府或醫療單位的新南向策略進一步推進醫療外交。（編輯：林興盟）1120221