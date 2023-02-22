人力銀行：工程學群新鮮人起薪4.6萬元 含金量最高

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（中央社記者劉千綾台北22日電）學測明天公布成績，近12萬名考生將選填志願。104人力銀行從薪資及興趣角度分析科系選擇，工程學群PR值前10%起薪為新台幣4.6萬元，含金量最高。此外，各學群榜首常勝軍包括台大、政大、陽明交大、清大、成大。

3大學群中，工程學群起薪中位數3.4萬領跑，比商管、社會人文學群多4000元。工程學群的領先榜上，由國立大學霸佔，與私立大學起薪差距可達6000元以上，前10%的新鮮人起薪來到4.6萬；雖然景氣下行，但企業仍願開出優渥價碼爭搶新鮮人。

觀察商管學群方面，台科大、北科大竄起，起薪超越東吳、元智等傳統私校。人力銀行分析，數位金融等服務崛起，商管結合科技領域成為主流，突顯台科大和北科大原本具備的科技和實務優勢。

社會人文學群部分，起薪比中位數多出4000元以上的學校，出現陽明交大、清大、成大、台大、中央大學、政大；傳統理工學校因為結合人文優勢，起薪超車單一人文社科學校。

觀察各學群的榜首群，常勝軍為台大、政大、陽明交大、清大、成大，台大、中央大學是唯二入榜的學校，在工程、商管學群起薪比PR50多8000元，社會人文學群則多5000元。

興趣和科系如何選是許多高中生在升學時面臨的重要課題。人力銀行指出，僅30%的新鮮人第一份工作做滿一年；另有調查顯示，若可以重選，僅4成台大生會選擇目前科系。

104人力銀行職涯教育長王榮春指出，「成績好，人生選擇比較多」的觀念出現改變。他建議高中生找對方向、選好校系，同時也需掌握重要趨勢，舉例如5G、人工智慧（AI）、環境綠色化以及高齡化議題等。

AI議題正夯，相關科系是否容易被科技取代備受討論。王榮春指出，按表操課、資料搜集型的學生很容易被AI取代，但「如何詮釋資料、讓人讀懂」是不可取代的能力。

王榮春建議，越早培養相關能力和素養去駕馭AI，越不容易被取代；學生不需害怕被科技取代，要將AI當成助力，增加職涯發展機會。（編輯：潘羿菁）1120222