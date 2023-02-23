永豐餘旗下永道-KY 3/1上市前競拍底價77.39元

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（中央社記者賴言曦台北22日電）永豐餘旗下RFID電子標籤廠永道-KY配合上市前公開承銷，對外競價拍賣5945張，競拍底價新台幣77.39元，暫定承銷價83.58元，競拍時間3月1至3日，3月7日開標，3月9至13日擬辦理公開申購，3月14日抽籤，暫定3月21日掛牌。

永道-KY是永豐餘旗下第9家上市櫃的公司，以生產超高頻RFID（無線射頻識別系統）電子標籤為主，終端應用產業除服飾和鞋履零售外，還包括百貨零售、精品業、物流、倉儲、圖書館、醫藥、運輸等領域；知名客戶包括UNIQLO、迪卡儂、遠通電收、7-11無人商店4號店等。

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永道-KY指出，全球有千家RFID標籤設計與製造商，供應低頻與高頻電子標籤，市場規模小且分散；永道-KY擅長的超高頻RFID電子標籤在設計上有不易超越的技術領先，製造產能符合國際大型客戶需求，市場集中度與競爭門檻相對高。

法人指出，據產業調查機構IDTechEx統計，被動式超高頻（UHF）RFID標籤2027年產值可望達37億美元、2022至2027年的年複合成長率18.5%，永道-KY在2022年全球主要市場市佔率11%，總出貨量22.8億枚，為亞洲第1大、全球第2大廠商。（編輯：翟思嘉）1120223