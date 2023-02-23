兩銀行捲入詐貸案卻未發布重訊 金管會要釐清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）一名金姓女子涉向4家銀行詐貸達新台幣2億餘元，檢調懷疑有銀行員內神通外鬼，啟動搜索並約談銀行員，但其中有兩家民營銀行未遭媒體披露、未發布重訊也未向金管會通報重大偶發事件，金管會表示將去釐清。

檢調發現，一名金姓女子涉嫌向4家銀行詐貸達2億餘元，台北地檢署懷疑有銀行人員涉案，近日指揮調查局兵分11路搜索並約談數名銀行員。媒體披露，4家銀行中，包括華南銀行、彰化銀行，以及另兩家民營銀行，但未被揭露名字。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，針對此案，因媒體目前僅報導2家，即華銀及彰銀，華銀及彰銀因相關事件被媒體披露後有影響銀行信譽之虞，依照規定向金管會通報重大偶發事件。

按照規定，銀行向金管會通報重大偶發事件，隔日起7個營業日內必須向金管會函報詳細資料。

童政彰指出，涉及華銀及彰銀部分，經初步檢視業者通報內容，相關案件是發生在2015年、2016年間的舊案，當時業者同樣有依規定通報金管會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於另兩家未被揭露的民營銀行，童政彰直言，兩家民營銀行至目前為止並未向金管會通報重大偶發事件，金管會已掌握是哪兩家業者，因此事還在警方偵辦階段，金管會不宜主動揭露是哪兩家民營銀行；不過，金管會將要求兩家民營銀行必須向金管會通報重大偶發事件。

此外，媒體質疑，兩家民營銀行若有遭檢調搜索，為何未見發布重大訊息，童政彰坦言，若屬於公開發行公司，應遵循相關規定，「金管會將一併釐清」。（編輯：蘇志宗）1120223