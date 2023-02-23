環團憂戰爭引發核災 原能會要求台電加強戰時整備

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（中央社記者曾智怡台北23日電）環團憂心俄烏戰爭可能延伸核災及核武威脅，原能會表示，持續掌握國際各核電廠狀況，做好因應規劃，並要求台電及核電廠持續汲取國際經驗，加強戰時災害應變整備與演練，確保民眾安全。

俄烏戰爭將屆滿1年，全國廢核行動平台憂心引發核災及核武威脅，今天呼籲俄羅斯停止軍事侵略行動，並建議在烏克蘭核電廠周遭成立非軍事區，及俄羅斯等有核武國家應停止核武威脅。

原能會發布新聞稿表示，持續關注烏俄戰爭局勢發展，將相關經驗納入核電廠安全強化整備及應變演練的參考。

原能會表示，萬一核電廠遭受攻擊，最可能的後果是發生大規模爆炸與大範圍廠區火災，導致電廠喪失部分設施系統功能，更嚴重甚至會引發核災，此時核電廠與原能會及相關機關會依核子事故緊急應變計畫，執行各項緊急救災及核災應變作業。

原能會指出，除了針對一般災害應處，更額外要求台電及各核電廠增加戰爭因應措施，包含針對軍事威脅特有情境進行整備與應變、強化廠區大範圍爆炸火災搶救與傷亡處置、廠外支援協定於戰況緊急時的可用性，及核電廠所需設備物資準備等。

同時，將外部兵警力、消防與醫護等支援納入演練項目，持續精進廠內外的應變量能。原能會舉例，去年在核二廠廠內演習中，增列的「控制室失能」情境，即是額外針對戰爭災害的應變演練。

原能會強調，今年將持續掌握國際經驗規劃相關演練，以精進各項因應戰爭整備作業。（編輯：張均懋）1120223