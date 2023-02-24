國票金改派法人董事 國票創投董事長陳冠如遭換將

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（中央社記者蘇思云台北24日電）國票金昨天深夜代子公司國票創投發布重大訊息，法人董事代表人改由eMERG Group創辦人及集團主席吳毅明接掌，原董事陳冠如因身兼國票創投董事長身分，董事長資格也隨之解任。

國票金指出，國票創投的新任董事長將在董事會選任後，另外公告。

國票金先前曾澄清，媒體報導部份董事召開會前會，並非事實，公司沒有所謂7人「董事會前會」的組織，如果針對重要議題需要溝通，都會通知召集所有董事。不過，陳冠如這次遭到解任，也引發市場關注。

國票金今天另外發重訊內容，有獨立董事對此案持不同看法。

獨立董事吳青松表示，主要關注是否有公司經理人在辦公場域參與部分董事或獨立董事會議討論特定人事提案，認為本案後續爭議大，建議緩議，對改派國票創投法人董事代表人案，持保留意見。

獨立董事陳惟龍持反對意見，認為應該要先調查釐清這個行政決定是否有違背公司治理跟產金分離規範。

另外2名獨立董事陳淑娟、饒世湛則持贊成看法，主要認為國票創投2022年的績效考核為丁等，去年創投綜合損益虧損達新台幣4.8億元，營運績效不佳無法接受，改善報告無法提出在不同情境下的具體因應措施。金控董事會需要積極處理並改善子公司管理狀況，因此贊成改派法人董事代表人。

國票金另外重訊補充說明，公司重要人事案都須提董事會，由全體董事共同決議才有效力。如有部份個別董事私下交換意見，公司方面並無從規範，其交換意見也不具法律效力，純屬意見交流。

國票金表示，對子公司經營，訂有相關績效評核指標，依年度進行考核，並參酌稽核報告及董事會意見，辦理相關人事的調遷及任免，並依法派任。（編輯：潘羿菁）1120224