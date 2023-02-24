百萬毛小孩拉抬商機 去年寵物產業銷售額387億創高

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（中央社記者張璦台北24日電）財政部發布統計通報，截至去年底，犬貓合計登記數量達222萬隻，也帶動近4年寵物相關產業的整體家數增幅近3成，銷售金額累計成長4成6，其中又以週邊商品銷售暴增近50%，最為顯著，去年整體產業銷售額新台幣387.3億元，創新高。

犬貓向來是常見寵物類型，財政部近日發布統計通報，引述農委會寵物登記資料指出，111年底，犬貓合計登記數量已達222萬隻，其中犬為140萬隻、貓為82萬隻。

財政部統計處指出，寵物相關產業整體家數自107年的6486家，逐年成長至111年的8335家，銷售金額則由約265.8億元成長至387.3億元；近4年家數增幅近3成、銷售金額增幅達4成6，遠高於102年至106年間的成長速度。

統計處表示，其中，以從事「寵物週邊商品買賣」的營業人家數最多、銷售金額最高，111年分別為4322家、323.5億元，分別占整體產業約52%及83.5%；且近4年銷售額增幅達4成9，最為顯著。

統計處指出，受高齡化、少子化影響，加上社會人際關係疏離，催生了「陪伴」需求，台灣民眾飼養寵物數量逐年增加，帶動「寵物照顧服務」產業需求，營業人家數由107年的1516家，攀升至111年的2207家，成長幅度4成6、高於「寵物週邊商品買賣」以及「寵物販售」。

從寵物食品觀察，統計處表示，自相關法規施行後，寵物食品業者登記家數呈逐年增長趨勢，自107年的642家，增至111年的3286家，累計成長逾4倍，主要來自個人業者。

統計處指出，自108年起，個人業者家數占比已超過公司行號，111年更升至6成4，統計處分析，這除反映產業需求外，應也與部分飼主投入市場經營有關。（編輯：潘羿菁）1120224