外資大出走 央行穩台幣去年全年淨賣匯130億美元

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中央銀行業務報告24日揭露，去年央行為了穩定匯市，上下半年分別淨賣匯82.5億美元及47.5億美元，合計淨賣匯130億美元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）去年美國聯準會暴力升息，資金瘋狂回流美元，台灣股匯動盪，新台幣更是跌跌不休。中央銀行業務報告今天揭露，去年央行為了穩定匯市，上下半年分別淨賣匯82.5億美元及47.5億美元，合計淨賣匯130億美元。

中央銀行將於3月1日赴立法院財政委員會進行業務報告，今天書面報告率先出爐。

2022年新台幣從年初的27元一路暴跌至32元，儘管年底市場風向轉變，回到30元附近盤整，全年仍重貶9.83%，創25年最大跌幅；當時央行為了穩定匯市，進場大舉拋匯調節，也導致外匯存底縮水。

央行的書面報告也揭露，去年外資累計賣超台股新台幣1.14 兆元（折約391億美元），併同部分獲配股息匯出，導致國內匯市出現美元超額需求，央行進場調節匯市，去年上半年及下半年分別淨賣匯 82.5 億美元及 47.5 億美元，合計淨賣匯130億美元。

央行也說，去年外資賣超台股並大舉匯出，導致去年底新台幣對美元較2021年底貶值9.83%；今年以來，由於外資買超台股，截至2月22日新台幣對美元升值約0.67%，走勢回穩。

央行再次強調，台灣是小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性；長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，不只有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。（編輯：林興盟）1120224