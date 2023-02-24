三顧結盟6家診所 布局細胞治療醫學美容商機

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）三顧公司今天舉行「醫學美容2.0邁向細胞治療時代」記者發表會，推出移植自體纖維母細胞修復的醫美新技術，並宣布已與長庚醫療財團法人長庚診所等6家國內知名診所展開合作。

三顧表示，繼與國內三家醫院合作通過「特管辦法」細胞治療之後，現在正與三顧合作送件的六家國內知名診所包括雅丰時尚診所、安珀琢玉醫美診所、聖緹雅醫美皮膚科診所、璞美整形外科醫美診所、佐登微爾醫美診所、長庚醫療財團法人長庚診所。

三顧指出，細胞治療技術是未來美容醫學發展的重要方向之一，是醫療與生物科技結合的最好範例之一。期許未來台灣的美容醫學產業能夠趕上全球的脈動，成為全球細胞治療的重要推手。

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三顧集團在2017年引進日本CellSeed細胞層片技術後，正式跨入再生醫療領域，2019年與日立集團攜手創建細胞治療生態系，成立樂迦再生科技，建立CAR-T生產技術，鎖定細胞治療CDMO領域。

三顧表示，正積極與日本多家再生醫療業者洽談合作，未來將引進多項全球先進再生醫療技術，配合再生醫療雙法的推動，發展以台灣為基地的亞洲再生醫療生態系。（編輯：林興盟）1120224