近30家台資企業招聘會 加拿大熱鬧登場

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（中央社記者程愛芬溫哥華26日專電）加拿大企業正面臨疫情過後勞動力短缺困境，大溫哥華台灣菁英協會周末舉辦「溫雇職薪-就業博覽會」以撮合勞資雙方，除現場面談外，還有講座活動，吸引數百人參加。

這場大型招聘會在昆特蘭理工大學（Kwantlen Polytechnic University）舉行，共吸引包括加拿大皇家銀行、研科電訊、中華航空、大統華超市集團等約30家企業參與。

除了有加拿大當地大型企業參與活動外，還有許多台資企業也加入博覽會。大溫哥華台灣菁英協會共同主席張博勝對中央社表示：「疫情後許多台灣企業家抱怨找不到勞工，也有許多勞工尋求在職場上有新突破，因此這場就業博覽會成了好橋梁，現場即可遞交履歷並進行面談，讓覓才覓職的效率變得更好。」

加拿大保守黨眾議員芬德雷（Kerry-Lynne Findlay）蒞臨支持就業博覽會。她強調保守黨支持台灣的立場，樂見台灣在國際社會進一步發揮良善力量，亦讚揚台灣企業家和移民為加拿大帶來了蓬勃的經濟活力和強大的民主信念。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說，博覽會不僅是勞雇交流的好平台，還提供了許多關於法律知識和政府資訊，令有意在職場上開天闢地的勞資雙方能一次掌握許多寶貴信息。

航空業是疫情後爆發力最強的行業之一，中華航空公司加拿大總經理張邱驊在博覽會現場對中央社表示：「華航已經恢復每天往返台北和溫哥華的航班，現在的客流量基本已經回到疫情前的水平，目前公司渴求各類人才。」

對於人才的期盼值為何呢？張邱驊表示：「航空業的變數很多，例如今天溫哥華又下雪了，天氣影響了航班，因此工作時間將出現變化，我們需要能靈活配合並吃苦耐勞的員工。」

目前就讀卑詩大學（University of British Columbia）的游貽琇對於能在招聘會上一次遇到幾十家雇主感到興奮，她對中央社說：「我能一次知道各產業的趨勢和尋覓人才的條件，非常方便，面對面感覺很有溫度，不需要苦苦地等待寄出的履歷何時能有回應。」

游貽琇目前就讀心理系三年級，不過已開始修讀商業管理碩士課程，她也希望結合加拿大和台灣雙重背景，未來在職場上探索更多可能性。

卑詩省台灣商會附屬青年商會會長黃信雄說，台灣社團組織不定期舉辦各種職場講座和商務活動，不僅幫助台裔年輕人，也能讓主流社會更認識台灣企業家的成就。（編輯：韋樞）1120227