遠傳前進MWC展現研發成果 全台首發5G毫米波方案

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（中央社記者江明晏台北28日電）MWC邁入第2天，遠傳電信展現5G研發能量「秀肌肉」，與光寶科、國際材料大廠及國立陽明交通大學共同展出「5G毫米波整合部署方案」，有望解決5G毫米波部署在深層室內覆蓋的棘手難題。

2023「全球行動通訊大會」（MWC）邁入第2天，遠傳電信由總經理井琪率團參加，「遠傳5G實驗室」與網通大廠光寶科技、國際材料大廠與國立陽明交通大學電信工程研究所，共同展出「B5G毫米波整合智慧反射板」。

遠傳指出，此為台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案，結合多項毫米波技術、國際發明專利，可幫助企業專網或室內人潮熱區（Hotzone/Hotspot）自動化部署，快速提升覆蓋效能。

井琪表示，5G推展至下一階段B5G、6G的關鍵之一，就是「高頻毫米波技術」，遠傳與合作夥伴在這次MWC的世界舞台上展現研究成果，推出台灣首發的5G毫米波整合部署解決方案，目的是為解決5G毫米波在深層室內覆蓋的棘手問題。

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毫米波技術大多採用24GHz以上的高頻頻段，具備頻寬大、指向性強的特色，適合用於密集區域的覆蓋建設。業界看好結合「5G毫米波小型化基地台設備」，將可滿足工業4.0、智慧建築、AR/VR、即時運算等新型態通訊應用場景需求，亦是未來延伸至低軌衛星、元宇宙、6G、自駕車等更高頻寬與更低延遲效能的關鍵技術。

遠傳指出，5G毫米波整合部署解決方案結合多項國際發明專利，由3大前瞻技術組成，包含「5G毫米波小型化基地台設備」、與國際材料大廠共同開發先進科技材料「毫米波整合智慧反射板」、與國立陽明交通大學電信所共同研發「智慧反射板AI機器人快速選址技術」。（編輯：林克倫）1120228