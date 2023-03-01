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仲琦去年營收年增27% 每股盈餘1.5元創新高

2023/3/1 19:04
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（中央社記者潘智義台北1日電）受惠北美市場穩健成長，並開發中南美、歐亞市場，寬頻接取設備品牌仲琦科技今天公布，2022年歸屬母公司業主淨利新台幣4.82億元，每股盈餘1.5元，創7年新高。

仲琦科技發布新聞稿指出，2022年合併營收123.2億元，創歷史新高，較2021年同期成長27%；在產品銷售組合優化與生產效能改善下，整體毛利率進一步提升至22.01%，較2021年增加1.72個百分點。

仲琦科技2022年營業利益為7.97億元，較2021年增加5.01億元，營業利益率6.47%。稅後淨利6.08億元，歸屬母公司業主淨利4.82億元。

仲琦說明，2022年主要成長來自新市場拓展，加上原本的主力北美市場持續穩健成長，並持續開發中南美洲、歐洲和亞太市場。

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仲琦子公司互動國際，受惠國內各大業者持續加速5G基礎建置，雖然2022年大環境嚴峻，多數企業減少資本支出，但互動仍有多項大型專案完成驗收，並於新產品及新領域的開拓上有所斬獲。

仲琦董事長黃文芳表示，2023年將持續以市場均衡布局、擴大明泰、仲琦加乘綜效」為發展主軸。擴張新通路、增加新市場，並提供創新的5G相關產品服務，開拓雲端管理平台的服務。（編輯：楊凱翔）1120301

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