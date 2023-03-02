更多編輯台推薦新聞：
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

龔明鑫：3月下旬公布第15次景氣循環高峰

2023/3/2 11:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北2日電）台灣經濟持續放緩，1月景氣燈號已連續第3個月亮出藍燈，國發會主委龔明鑫今天表示，景氣持續往下走，已經可以認定景氣循環高峰已過，國發會預計3月下旬公布第15次景氣循環的高峰。

國發會表示，一個景氣循環週期包含一個擴張期（expansion），指的是介於景氣谷底（trough）至景氣高峰（peak）的期間，以及一個收縮期（contraction），即介於景氣高峰至景氣谷底的期間。實務上，擴張期及收縮期個別應持續至少5個月，全循環至少需15個月。

國發會在2018年2月公布第14次景氣循環谷底認定為2016年2月，至今已經過了5年多，遲遲未公布第15次景氣循環的高峰。

龔明鑫今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，朝野立委關注景氣以及景氣循環認定等議題。

龔明鑫表示，距離上次公布隔比較久時間，是因為要等景氣往下走，才能確定高峰已過，現在已經確定高峰出現，預計3月下旬會公布第15次景氣循環的高峰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

立委關注台灣景氣燈號連3藍，何時可谷底反彈，龔明鑫則說，台灣出口從去年9月開始轉差，如今廠商持續處在存貨去化的階段，外界普遍預估調整存貨至少要到今年中才會告一段落，換言之，今年上半年景氣可能偏向低迷，因為出口走疲將影響整體經濟發展。

龔明鑫接著說，短期內，景氣要大幅回升有點困難，但有些領先指標已經慢慢落底，後續可持續關注經濟發展，不希望指標再壞下去。（編輯：張均懋）1120302

#龔明鑫
#國發會
#台灣
龔明鑫
陳建仁：普發現金估4月上路 盼立院盡快通過預算案龔明鑫接見立陶宛經創次長 盼雙邊合作持續擴大
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族