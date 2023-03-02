龔明鑫：3月下旬公布第15次景氣循環高峰

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）台灣經濟持續放緩，1月景氣燈號已連續第3個月亮出藍燈，國發會主委龔明鑫今天表示，景氣持續往下走，已經可以認定景氣循環高峰已過，國發會預計3月下旬公布第15次景氣循環的高峰。

國發會表示，一個景氣循環週期包含一個擴張期（expansion），指的是介於景氣谷底（trough）至景氣高峰（peak）的期間，以及一個收縮期（contraction），即介於景氣高峰至景氣谷底的期間。實務上，擴張期及收縮期個別應持續至少5個月，全循環至少需15個月。

國發會在2018年2月公布第14次景氣循環谷底認定為2016年2月，至今已經過了5年多，遲遲未公布第15次景氣循環的高峰。

龔明鑫今天赴立法院經濟委員會進行業務報告，朝野立委關注景氣以及景氣循環認定等議題。

龔明鑫表示，距離上次公布隔比較久時間，是因為要等景氣往下走，才能確定高峰已過，現在已經確定高峰出現，預計3月下旬會公布第15次景氣循環的高峰。

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立委關注台灣景氣燈號連3藍，何時可谷底反彈，龔明鑫則說，台灣出口從去年9月開始轉差，如今廠商持續處在存貨去化的階段，外界普遍預估調整存貨至少要到今年中才會告一段落，換言之，今年上半年景氣可能偏向低迷，因為出口走疲將影響整體經濟發展。

龔明鑫接著說，短期內，景氣要大幅回升有點困難，但有些領先指標已經慢慢落底，後續可持續關注經濟發展，不希望指標再壞下去。（編輯：張均懋）1120302