1月行動通訊申訴總量減3成 亞太電仍小幅增加

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（中央社記者蘇思云台北2日電）根據電信消費爭議處理中心統計，1月行動通訊申訴量為305件，年減3成，五大電信中，僅亞太電信仍小幅年增8%；報告建議，民眾簽約前可先試用，了解主要活動地點的訊號狀況，再決定簽約，可減少申訴。

去年8月1日起，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，相關爭議案件處理報告書由電信消費爭議處理中心製作並公告。

電信消費爭議處理中心最新公布今年1月行動通訊申訴量為305件，年減3成。其中，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星的申訴數都呈年衰退，僅亞太電信小幅年增8%。

報告指出，如果依照申訴案件類別進行分析，以通訊連線品質類案件數176件最多（占比57.71%），其次為申裝、異動與續約類共27件（占比8.85%），再來為資費類共19件（占比6.23%）。

報告指出，行動通信電波易受地形、地貌及建築物等阻隔，各業者在申請行動上網服務部分，提供7天上網試用服務供民眾選用，希望降低客訴。

為了解民眾採用情形，報告把通訊連線品質的176件申訴案細分成2類，分別為42件語音通訊品質，與134件數據連線品質案件，再依照是否使用業者提供上網試用服務分析發現，有使用試用者的申訴量明顯低於未使用試用者。報告建議消費者簽約前可先試用，了解主要活動地點的訊號品質，再決定是否簽約。

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在通訊連線品質上，中華電信表示，提供信號改善設備或 Wi-Fi Calling 服務，並推薦家用上網，補強室內通訊品質；優化網路品質與設法提升涵蓋站台容量，疏解尖峰壅塞狀況，並持續與民眾溝通行動上網的特性。

在申裝、異動與續約類，亞太電信表示，提供門號合約申辦時，由民眾自行選擇新辦或續約的優惠方案。門市人員針對申辦時合約內容逐一說明，確認民眾已清楚合約內容，並由民眾親簽辦理。（編輯：林淑媛）1120302