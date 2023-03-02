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航運與觀光類股走強 台股小漲0.23點

2023/3/2 14:17
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（中央社記者張建中台北2日電）台股今天震盪小漲0.23點，終場未能站穩15600點關卡。電子類股走弱，航運類股走勢強勁，類股指數大漲逾2%；加權指數收在15598.72點，小漲0.23點，成交值新台幣2132.95億元。

市場人氣指標台積電股價走弱，收在519元，下跌3元。聯發科也下挫16元，收在775元，影響股王信驊及譜瑞-KY等高價股走跌，整體電子類股指數下跌0.16%。

傳統產業股普遍揚升，隨著波羅的海乾散裝運價指數（BDI）攀高，新興、裕民等散裝航運族群股價齊揚。此外，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海也同步走高，推升航運類股指數勁揚2.3%。

受惠解封政策，觀光類股指數上揚1.09%，包括夏都、寒舍及新天地皆強攻漲停。鋼鐵及生技類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%；玻璃類股表現相對弱勢，類股指數下挫逾1%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股近期呈現類股輪動，指數區間震盪整理格局，美國升息動向與經濟數據是市場關注重點。（編輯：張均懋）1120302

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