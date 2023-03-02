ASML啟動徵才計畫 去年員工平均領6個月績效獎金

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（中央社記者張建中新竹2日電）艾司摩爾（ASML）今天宣布啟動「ASML未來之星」徵才計畫，表示為留住人才並肯定員工去年的辛勞付出，2022年員工平均可領6個月以上的績效獎金。

ASML今天透過新聞稿指出，除以一系列校園招募活動、講座、參訪、獎學金、產學合作及企業實習和導師計畫，持續招募與培育台灣人才外，ASML今年首度打造虛擬實境的「ASML未來之星新訓網」，幫助新鮮人透過互動體驗來了解ASML的創新技術和企業文化。

ASML台灣暨東南亞區人資長劉伯玲說，面對半導體業激烈的人才競爭，ASML近年來持續進行策略性的薪資福利調整，並提供員工全方位職能培訓和全球工作輪調機會，以保持在人才市場的競爭力。

劉伯玲表示，為了留住人才並肯定員工去年的辛勞付出，2022年員工平均可領6個月以上的績效獎金，實際薪酬仍會依工作性質、年資和績效而定。

在福利方面，ASML指出，從多年前即開始由公司全額負擔員工的勞保和團保費用，入職第一年即享有10天年假，2023年起新增1天個人週年紀念假，並將產假從原本的8週增加到14週，陪產假也增加至10天。

此外，ASML在多年前就開始施行彈性工時，於2年前開始施行居家辦公，去年底進一步將居家辦公增加為每週2天，讓員工有更多的彈性與空間兼顧家庭。

ASML表示，校園徵才系列活動包括6場校園博覽會、9場校園說明會以及2場產業趨勢講座，有機會和客戶支援、研發、製造、供應鏈管理部門的員工或主管對談，現場也有人資說明招募與投遞履歷相關問題。

ASML指出，3月4日台灣大學、與3月12日成功大學博覽會當天也會安排現場面談，只要搶先投遞履歷，通過審核者就有機會在當天接獲錄取通知。（編輯：林淑媛）1120302