台積電去年獲利創高 員工均薪增逾28%突破300萬元

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（中央社記者張建中新竹3日電）台積電去年營運繳出亮麗成績單，營收與獲利同創新高，每股純益達新台幣39.2元，員工薪資也隨著水漲船高，去年平均年薪突破300萬元關卡，達317.5萬元，年增71.2萬元，增幅約28.91%。

隨著高效能運算、車用電子、物聯網與智慧手機平台銷售同步成長，台積電去年總營收突破2兆元，達2.26兆元，歸屬母公司淨利逾1兆元，達1.01兆元，每股純益39.2元。

據台積電財報資料顯示，去年員工人數增至6萬1777人，年增7584人。平均員工薪資達317.5萬元，年增71.2萬元，增幅28.91%。

台積電指出，員工薪資報酬政策是致力於提供員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利。員工的薪酬包含按月發給的薪資、按季結算經營績效發給的業績獎金、根據年度獲利狀況所發放的酬勞（分紅），以及根據全球員工購股計畫所發給的補助金。

台積電表示，依據營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，金額與分配方式由薪酬委員會建請董事會核准；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。

台積電董事會今年2月核准去年度員工業績獎金與酬勞總金額1214億400萬元。其中，員工業績獎金約607億200萬元，已於每季季後發放；酬勞約607億200萬元，預計今年7月發放。（編輯：趙蔚蘭）1120303