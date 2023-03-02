亞利桑那州廠明年量產 台積電：工作不以國籍區分

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（中央社記者張建中新竹2日電）台積電美國亞利桑那州廠第一期工程將於2024年量產，在大規模美國廠員工來台完成訓練後，屆時可望上線營運。對於台、美籍員工間工作差別的傳言，台積電強調，工作內容是依職務及職等區分，並不是以國籍區分。

台積電積極擴大海外布局，不僅美國亞利桑那州廠投資金額擴增至400億美元，將投入4奈米及3奈米製程生產，並在日本熊本投資建廠，預計2024年底前以28奈米、22奈米、16奈米及12奈米製程生產。

因應全球業務擴展，協助新進員工融入職場，並希望亞利桑那州廠能夠順利營運，台積電大舉安排超過600名美國廠員工來台受訓1年至1年半時間，不僅做好完善的配套措施，設計客製化課程，並安排夥伴以「手把手」方式給予協助。

來台受訓的台積電美國廠員工，當中很多人是首次來亞洲，甚至第一次出國，不但認真學習，且大部分已結束受訓並陸續返回美國，與台積電外派的員工將是亞利桑那州廠未來初始營運的重要支柱。

針對外界紛傳美籍員工較無法接受輪班，將由外派的台籍員工負責輪班，台積電表示，目前尚無輪班問題，未來工作內容將依職務及職等區分，不是以國籍區分。

台積電強調，內部積極強化培訓以促動全球人才共融，並珍視其多元的觀點及背景為台積電帶來的價值；台積電致力創造開放、多元和包容的工作環境，為海內外員工安排跨文化溝通與合作的培訓及管理課程。

台積電同時設立多種溝通管道，以利員工分享關於工作環境的任何想法或疑慮，重視員工的意見並帶來改變。台積電表示，海內外員工都是重要的資產，希望員工都可以適才適所地安心發展，台積電也提供產業平均水準以上的薪酬與福利。（編輯：張均懋）1120302