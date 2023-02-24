台積電高薪挖角 新北消防局：農曆年後4人跳槽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北24日電）媒體報導，台積電祭出高薪召募消防人才。新北市消防局表示，農曆年後已有4人離職到台積電上班，對於轉換跑道能有更好發展，都給予肯定與祝福。

周刊王報導，台積電近期擴展規模，為使新廠房通過消防安檢，祭出新台幣360萬元年薪徵才，使各地消防人員出現出走潮。

對此，新北市政府消防局證實，農曆年後已有4人離職到台積電上班。

據了解，這4人年齡從20多歲到40歲不等，都是2線1星以上的幹部，職務包括分隊長、科員，甚至還有2線4星的副大隊長等高階幹部，至少1人具有「消防設備師」證照，且擁有審查建築機電消防的專長。

有基層消防員透露，台積電召募消防員的訊息已流傳一陣子，確實很羨慕那樣的高薪環境，但也要具備相關證照等條件。目前消防員低薪、人力不足、上班時數長都是問題，但改革是以龜速進行，感到很無奈。

新北市消防局指出，這4名消防人員轉換跑道至台積電，代表新北市消防局人員相當優秀，獲得社會企業及各界肯定，未來更期待可以將新北市消防局最優秀的公共安全及防救災能量推展到社會各界。（編輯：戴光育）1120224