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屏東消防員遭6噸水箱車重壓殉職 初檢無機械問題

2023/2/27 13:32（2/27 13:56 更新）
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屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢員支援墓地火警，遭水箱車重壓殉職。消防局27日表示，初步檢查車輛沒有機械問題，案發的水箱車仍依規定執行每日、週、月、半年度的檢修保養。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月27日
屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢員支援墓地火警，遭水箱車重壓殉職。消防局27日表示，初步檢查車輛沒有機械問題，案發的水箱車仍依規定執行每日、週、月、半年度的檢修保養。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣消防局第四大隊蕭姓安檢員支援墓地火警，遭水箱車重壓殉職，消防局將爭取蕭員最高撫卹。另初步調查，6噸重水箱車每日、週、月、半年度都有檢修，並無機械問題。

屏東消防局副局長李彬正今天接受媒體聯訪表示，蕭姓隊員自民國107年到恆春消防分隊，今年1月轉調第四大隊安檢員，平時表現非常優秀，考績都是甲等，去年底才剛新婚。對於因公殉職將將爭取最高撫卹。

媒體追問事故發生原因，李彬正提及，水箱車停車後有拉上手煞車、引擎也有關掉，蕭員先往右查看火勢，分隊長往左查看，不久後分隊長喊蕭員名字卻未獲回應，才驚見倒臥在地，被輪胎壓住左後背部。

李彬正表示，初步檢查車輛沒有機械問題，研判可能是水箱車裝滿水，車輛本來就比較重一些，再加上停靠位置近斜坡，才會造成車子滑動。

李彬正指出，案發的水箱車是在93年10月1日購置，已有19年車齡，作為出勤車輛不足時的預備車輛使用，但仍依規定執行每日、週、月、半年度的檢修保養，所以保養都經保養人簽名，再經主管核章，車輛皆經保養廠評估，若不堪使用或維修經費龐大，就會進行汰換。

蕭姓安檢員昨天開著水箱車搭載分隊長支援公墓火警，抵達現場後將水箱車停好，2人下車查看火勢準備置放輪擋，疑未煞穩的車輛往前滑動，蕭姓隊員來不及反應，遭到裝滿水重達6噸的水箱車輾壓重傷，昨晚9時許，家屬同意不再急救，留一口氣回到墾丁家中。（編輯：黃世雅）1120227

#李彬正
#屏東縣消防局第四大隊
#蕭員
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