SEMI新成立諮詢委員會 台積電參與推動韌性供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）國際半導體產業協會（SEMI）今天宣布，旗下供應鏈管理倡議成員成立產業諮詢委員會，希望能促進打造更敏捷及具韌性的全球電子供應鏈；晶圓代工龍頭台積電是委員會創始成員之一。

SEMI今天發布新聞稿表示，新成立的委員會將提供SEMI會員面對供應鏈中斷所需的解決方案，協助企業制訂積極的策略、確保營運及供應商網絡安穩無虞。

台積電、默克集團（Merck）、科磊（KLA）、英特爾（Intel）、英飛凌（Infineon）及Google是委員會的創始成員。SEMI指出，委員會今年可望增加至20家會員企業，涵蓋不同產業部門及地區，爾後也將成立區域委員會和工作小組，提出個別可行的解決方案。

SEMI表示，近幾年地緣政治衝突、自然災害和全球電子供應鏈中斷接踵而來，凸顯為未來危機做好準備的重要性。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說，委員會創始成員將為SEMI供應鏈管理倡議設立優先事項、目標和策略，進而採取實際行動，加強整體價值鏈的營運持續性，同時支撐半導體產業成長動能。讓供應鏈變得更好，才能掌握未來巨大商機，把斷鏈的衝擊降到最低。

SEMI表示，委員會創始成員設立5大目標方向，首先是參與，將打造全球和各區域委員會，落實優先事項、加強端到端電子供應鏈營運持續性。

第2是合作，將設立資訊、教育和思維領導交流平台。第3是數據收集，將與麥肯錫公司合作進行每季供應鏈管理動向調查，隨時掌握最新產業趨勢並衡量最佳實踐作法。

第4是產業一致性，藉由SEMI國際標準計畫建立供應鏈管理能見度和透明化相關協定。第5是共融，依據所有關鍵供應鏈部門制定2025年及之後的供應鏈管理路徑圖，為可能的斷鏈風險做好充足準備。（編輯：黃國倫）1120303