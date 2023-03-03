樺漢邁向IPC 3.0時代 今年業績拚雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北3日電）工業電腦（IPC）大廠樺漢邁入營運新里程，以IPC 3.0「硬軟整合、雲網結合」，法人預估，將挹注樺漢整體營收、毛利率，2023年首季與全年業績可望維持高雙位數成長。

樺漢歷經5年水平、垂直整合子公司與合作夥伴的資源，邁入營運新里程IPC 3.0「硬軟整合、雲網結合」，並建構ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）開放性混和雲解決方案，劍指XaaS（Everything as a Service）「一切即服務」市場。

法人預估，IPC 3.0將挹注樺漢整體營收、毛利率，2023年首季與全年業績可望維持高雙位數成長，2022年至2025年整體營收目標將成長20至25%，整體毛利率也以增加10至15%為目標。

樺漢今天在產業交流會上表示，在科技布局上已超前部署，從硬體設計、模擬、維護、生產與製造，已覆蓋電商發展下所需的軟體升級、全球化雲端應用服務等，日前已獲得超過10個產業客戶，包括政府機關、智慧樓宇、電動車等合作訂單。

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樺漢2022年第4季整體營收達新台幣371.75億元、季增15.6%，工控設計、品牌通路、系統整合分別季增10.1%、35.7%、2.7%，推高樺漢2022年整體營收達1204億元，

針對毛利率介於25%至35%間的「軟體+軟體套件訂閱式服務」，樺漢已發展出四大應用方案，包括能源監控管理系統、網路安全管理系統、裝置運行監控預測、供應鏈管理系統；其中，能源監控管理系統、供應鏈管理系統的解決方案的詢問度與合作接洽最高，樺漢表示，未來持續朝向高毛利、高獲利的業務持續拓展。（編輯：楊蘭軒）1120303