鴻海2月營收雖年減11.65% 仍創歷年同期次高
2023/3/5 16:19
（中央社記者賴言曦台北5日電）鴻海2月營收新台幣4020億元、月減39.12%、年減11.65%，仍為歷年同期次高。鴻海表示，除「元件及其他產品類別」與1月表現約略持平之外，其他3大產品類別皆有衰退的情形。
鴻海2月營收4020億、月減39.12%、年減11.65%，為歷年同期次高，歷年最高為2022年2月營收4550億；累計今年前2月營收為1兆624億、年增17.94%，為歷年同期新高，同期次高為2021累計前2月營收9021億。
鴻海表示，2月各產品類別表現方面，除「元件及其他產品類別」與1月表現約略持平之外，「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」、「消費智能產品類別」等3大產品類別皆有衰退的情形。
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鴻海指出，「雲端網路產品類別」因拉貨動能保守，因此月對月有衰退情形；「電腦終端產品類別」1月份客戶拉貨動能較大，基期較高，所以月對月有衰退情形；「消費智能產品類別」1月份因鄭州廠區恢復正常生產，此類產品出貨提升，基期較高，因此2月份出貨有衰退情形。
展望今年第1季，鴻海指出，基於2023年前2個月的營收狀況，2023年第1季營運展望預期與外界約略一致。（編輯：蘇志宗）1120305
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