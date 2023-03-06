更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽張育成敲出安打 台灣1比5落後巴拿馬
首頁 / 產經

蘇建榮接任金融研訓院董事長 擘劃4目標

2023/3/6 17:23（3/6 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣金融研訓院6日下午舉行董事長交接典禮，金管會副主委蕭翠玲（中）擔任監交人，由代理董事長、金管會副主委邱淑貞（左）交接印信給新任董事長蘇建榮（右）。中央社記者謝方娪攝 112年3月6日
台灣金融研訓院6日下午舉行董事長交接典禮，金管會副主委蕭翠玲（中）擔任監交人，由代理董事長、金管會副主委邱淑貞（左）交接印信給新任董事長蘇建榮（右）。中央社記者謝方娪攝 112年3月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北6日電）台灣金融研訓院今天下午召開臨時董事暨監察人聯席會議，通過由前財政部長、現任台北大學財政學系教授蘇建榮出任金融研訓院董事長。蘇建榮表示，已設立協助金融業國際化等4大目標。

前金融研訓院董事長吳中書2022年接任台經院董事長，後由金管會副主委邱淑貞代理金融研訓院董事長一職。金融研訓院今天下午召開臨時董事暨監察人聯席會議，通過由蘇建榮出任董事長，並隨即舉行交接典禮，由金管會副主委蕭翠玲擔任監交人。

蘇建榮致詞時指出，此職務雖然為不支薪的兼職工作，但在教學之餘，會用過去在財政部的精神，把這項工作做好，希望能對台灣金融產業發展盡一份心力。

接任金融研訓院董事長後，蘇建榮有4大業務推動目標。第一，希望提升金融業整體競爭力，針對永續金融、金融科技、資產管理等領域都會設立專責團隊，協助金融業發展。

第二，協助金融業國際化，例如多進行國際連結、和國際金融研訓機構及國際組織合作，協助國內金融產業創新與發展。

第三，填補學用落差，蘇建榮提到，金融研訓院將協助學校與產業間建立溝通平台，盡力縮短產學落差。

第四，強化金融知識可親性，金融研訓院將結合各金融機構，從小學到大學推廣金融知識教育、縮短城鄉差距，達到全民金融目標。

蘇建榮自2014年12月起陸續借調擔任台北市政府財政局長、財政部政務次長、財政部長等要職，隨借調期滿，蘇建榮2022年12月25日辭任財政部長，歸建台北大學擔任教職，如今再兼任金融研訓院董事長。

蘇建榮為中興大學法商學院經濟學研究所碩士、美國賓州州立大學經濟學博士，研究專長為財政理論與政策、租稅理論、政策與制度等。（編輯：楊蘭軒）1120306

#蘇建榮
#台灣金融研訓院
#財政部長
蘇建榮
亞銀睽違10年來台徵才 向數位科技等多領域發英雄帖內閣改組去留 蘇貞昌：時候到了自然會公布
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族