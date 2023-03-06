蘇建榮接任金融研訓院董事長 擘劃4目標

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（中央社記者謝方娪台北6日電）台灣金融研訓院今天下午召開臨時董事暨監察人聯席會議，通過由前財政部長、現任台北大學財政學系教授蘇建榮出任金融研訓院董事長。蘇建榮表示，已設立協助金融業國際化等4大目標。

前金融研訓院董事長吳中書2022年接任台經院董事長，後由金管會副主委邱淑貞代理金融研訓院董事長一職。金融研訓院今天下午召開臨時董事暨監察人聯席會議，通過由蘇建榮出任董事長，並隨即舉行交接典禮，由金管會副主委蕭翠玲擔任監交人。

蘇建榮致詞時指出，此職務雖然為不支薪的兼職工作，但在教學之餘，會用過去在財政部的精神，把這項工作做好，希望能對台灣金融產業發展盡一份心力。

接任金融研訓院董事長後，蘇建榮有4大業務推動目標。第一，希望提升金融業整體競爭力，針對永續金融、金融科技、資產管理等領域都會設立專責團隊，協助金融業發展。

第二，協助金融業國際化，例如多進行國際連結、和國際金融研訓機構及國際組織合作，協助國內金融產業創新與發展。

第三，填補學用落差，蘇建榮提到，金融研訓院將協助學校與產業間建立溝通平台，盡力縮短產學落差。

第四，強化金融知識可親性，金融研訓院將結合各金融機構，從小學到大學推廣金融知識教育、縮短城鄉差距，達到全民金融目標。

蘇建榮自2014年12月起陸續借調擔任台北市政府財政局長、財政部政務次長、財政部長等要職，隨借調期滿，蘇建榮2022年12月25日辭任財政部長，歸建台北大學擔任教職，如今再兼任金融研訓院董事長。

蘇建榮為中興大學法商學院經濟學研究所碩士、美國賓州州立大學經濟學博士，研究專長為財政理論與政策、租稅理論、政策與制度等。（編輯：楊蘭軒）1120306