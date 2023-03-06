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工具機展開展 德國館秀AI應用、3D列印拚永續

2023/3/6 20:10（3/6 21:11 更新）
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2023台北國際工具機展6日開幕，德國經濟辦事處籌組「德國館」參展，展示工業領域應用頂尖AI人工智慧、3D列印自行車產品零件，總統蔡英文（前右4）、行政院副院長鄭文燦（前右5）等親臨觀展。（德國經濟辦事處提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月6日
2023台北國際工具機展6日開幕，德國經濟辦事處籌組「德國館」參展，展示工業領域應用頂尖AI人工智慧、3D列印自行車產品零件，總統蔡英文（前右4）、行政院副院長鄭文燦（前右5）等親臨觀展。（德國經濟辦事處提供）中央社記者曾智怡傳真 112年3月6日
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（中央社記者曾智怡台北6日電）2023台北國際工具機展今天開幕，德國經濟辦事處籌組「德國館」參展，作為最大國家展館之一，參展德商呼應減少碳足跡趨勢，展示工業領域應用頂尖AI人工智慧、3D列印自行車產品零件，總統蔡英文也親臨觀展。

德經處處長林百科透過新聞稿表示，今年藉籌組德國館的機會，齊聚台德工具業頂尖人才，探索減少碳排放和保護環境的的永續技術，本次以人工智慧和減少碳排為重點，德商向世界展示兼顧進步和永續發展的可能，「迫不及待想看到本次台德產業交流激發出新火花」。

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德經處指出，本次參展德商總數高達37家，德國館共攜手20家德國品牌展出，展示全球金屬加工產業生態系頂尖技術，包括使金屬加工更智慧、更節能、更高效的各式加工設備、控制器、周邊零組件、刀具等。

「人工智慧」和「減少碳排」則是本次德國館參展商的核心價值，多家德國機械廠商發展出全面數位監控的軟硬體機制，例如開發出針對工廠氣體排放監測和能源管控的新技術。（編輯：潘羿菁）1120306

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