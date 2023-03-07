美股漲跌互見 法人：市場靜待鮑爾國會聽證演說

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（中央社記者賴言曦台北7日電）美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）本週將出席國會貨幣政策聽證會並發表演說，美股4大指數漲跌互見，法人表示，台股近期關注焦點鮑爾談話、美國就業數據及中國兩會等題材。

美股4大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲40.47點或0.12%，收33431.44點；標準普爾指數小漲2.78點或0.07%，收4048.42點，那斯達克指數小跌13.27點或0.11%，收11675.74點，費城半導體指數下挫33.74點或1.11%，收2994.59點。

政經議題方面，鮑爾本週將出席國會為期2天的貨幣政策聽證會，這是他在聯邦公開市場委員會（FOMC）3月21、22日政策會議舉行前，最後一次公開發表談話。

英國金融時報報導，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）計劃4月初在加州會晤總統蔡英文，對此麥卡錫辦公室婉拒向「金融時報」評論。

觀察台股產業動態，訊連科技、達方今天將召開法人說明會，台塑集團四大企業台塑、南亞、台化、台塑化下午將公布2月業績及未來展望。

法人分析，本週盤面焦點包括鮑爾談話、就業報告、上市櫃公司公布2月營收與法人說明會題材；但在美股尤其科技股未能大幅轉強前，台股往上走高的過程中，還是有震盪拉回的可能。（編輯：張均懋）1120307