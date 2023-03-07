東聯擬售高雄小港土地予關係企業 估獲利7.2億

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東聯化學協理俞瀛琁（圖）7日在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，董事會決議以新台幣10.52億元出售高雄小港區中林子段兩筆土地，予關係企業富民運輸公司，預估獲利7.2億元。中央社記者潘智義攝 112年3月7日

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（中央社記者潘智義台北7日電）東聯化學今天宣布，董事會決議以新台幣10.52億元出售高雄小港區中林子段兩筆土地，予關係企業富民運輸公司，預估獲利7.2億元。

東聯化學協理俞瀛琁今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，出售的上述兩筆土地，原本長期出租給中鋼使用，但租金利潤不高，正好集團內的富民運輸有停車、物流需求，透過集團內部交易，東聯獲交易所得利潤，富民取得營運所需場地，雙方互惠。

富民運輸產品類型多元，也從事散裝貨運，將貨物運至港口交給散裝貨輪。

另外，他說，乙二醇（EG）生產過剩，所以提高環氧乙烷（EO）特化品的生產比重，受制於原料乙烯每噸約990至1000美元，價格偏高影響，乙二醇價格並不理想，尤其市場依然供過於求，目前每噸約550美元。

雖然乙二醇快進入夏天旺季，但他坦言，短期季節性需求出現，只因產能過剩，旺季仍僅可維持穩定。

因此，東聯只能降低乙二醇比重，提高特化產品比重，如乙二胺新廠即以環氧乙烷為原料，可提高特化產品事業的業務比重。（編輯：楊凱翔）1120307