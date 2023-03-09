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鴻海攜手開發資本成立開鴻能源 布局台灣綠電

2023/3/9 15:58
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海今天下午宣布，與中華開發資本（簡稱開發資本）簽署合作備忘錄，規劃共同成立開鴻能源，資本總額目標新台幣60億元，雙方攜手布局台灣綠能電力事業。

鴻海下午透過新聞稿指出，雙方期盼引領資金投入永續發展的綠能產業，提供企業綠電，同時創造相對穩定的投資收益。

鴻海表示，結合中華開發旗下的專業投資機構開發資本，一同以創新模式布局台灣綠能投資，希望導入資金與資源，補足未來綠能發展所需的基礎建設、技術驗證等缺口；長期結合產業的用電需求、投資機構的金融專業、以及開發商的綠電供應，達到三贏目標。

鴻海發言人巫俊毅表示，此次和開發資本合作成立能源控股公司，將是台灣第一個由科技業者攜手金融業、協助產業能源轉型所建立的綠能投資平台，

他指出，供應商作為鴻海價值鏈中很重要的部分，綠能投資將由鴻海供應商率先響應，透過平台將取得更多綠能來源管道，攜手實踐低碳轉型，達成節能減碳目標。

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鴻海表示，透過此次簽約，攜手開發資本跨出合作夥伴關係的第一步，在全球淨零碳排與能源轉型趨勢下，雙方攜手布局台灣綠能電力事業，例如太陽能、風能、儲能等基礎建設項目，配合政策方針，加速台灣邁向淨零轉型。

鴻海集團積極落實「永續經營＝EPS＋ESG」的經營方程式，去年對外公布集團在ESG的長期目標後，積極推動相關路徑，其中環境（E）領域的目標中，為達成2050年價值鏈淨零排放，持續透過自建太陽能、增購綠電、投資再生能源，以及擴大採用綠色能源等項目。（編輯：楊蘭軒）1120309

#鴻海
#台灣
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