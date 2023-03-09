2月稅收956億元年增24% 證交稅終結連13黑成長11%

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部今天公布2月全國賦稅收入，其中，證交稅受惠於交易天數比去年同期增加，終結連13黑，財政部更觀察到，股市日均量逐月上升，3月至今已達新台幣3000億元水準，台股動能有望迎來曙光。

財政部統計處公布2月全國賦稅收入為956億元、年增24.6%；不過累計1至2月實徵淨額2724億元、年減2.7%。

財政部統計處專門委員梁冠璇表示，由於今年與去年春節落點不同，因此將1、2月稅收統計綜合檢視，較為妥適。累計前2月實徵淨額與去年同期比較，以證券交易稅減少94億元、土地增值稅減少72億元較多，但營業稅增加50億元、綜合所得稅增加45億元。

前2月累計稅收創新高稅目，包含綜所稅、營業稅、贈與稅、房屋稅。

針對象徵台股動能的證交稅，梁冠璇指出，2月因台股交易開市天數比去年同月多3天，帶動單月實徵金額122億元、年增11%。不過，前2月實徵191億元，衰退94億元，為網路泡沫後，91年以來同期最大減量；年減32.9%，寫金融海嘯後，99年來同期最深減幅。

梁冠璇表示，累計前2月證交稅衰退，主要是因為去年基期偏高，通膨與升息壓力多少影響成交量下滑，但觀察上市櫃股票平均每日成交值的月變動情況，1月為2271億元，2月為2807億元、月增23.6%，3月至9日為止則達3175億元，台股可望迎曙光。

梁冠璇進一步指出，美國聯準會（Fed）2月初升息步調放緩，聊天機器人ChatGPT帶動半導體與AI概念股交易量能等，都是對股市有利的因素。

此外，今年全年證交稅預算數為1551億元，日均成交值預估要來到2648億元，才可達標。

檢視兩大所得稅，梁冠璇表示，營利事業所得稅累計1至2月實徵85億元，較去年同期減少15.9%，主要是因特殊會計年度營利事業結算申報自繳稅款減少所致；綜所稅前2月實徵804億元、年增5.9%，主因利息所得扣繳稅款增加。

營業稅累計前2月實徵775億元、年增6.9%，梁冠璇說明，主因國內產銷活動穩定，但進口電子零組件、基本金屬及其製品稅額減少，以及適用外銷零稅率營業人申請退稅減少等交互影響所致。

貨物稅累計前2月實徵237億元、年增2.1%，梁冠璇指出，其中車輛類增加36.2%，主因是進口車稅額增加所致；油氣類因汽、柴油貨物稅調降，下滑18.9%。

受惠車市買氣不錯，新車掛牌數成長，她補充，特銷稅小客車部分，因進口車大批到港，2月實徵3.38億元、累計前2月4.18億元，雙創歷年同期新高。

遺產稅、贈與稅實徵金額，累計前2月分別年增38.6%、17.8%，梁冠璇表示，都是因為大額稅款案件增加。（編輯：潘羿菁）1120309