吳蓮英掌台北國稅局 推暖心服務持續擘劃國際租稅

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新任台北國稅局長吳蓮英（圖）8日走馬上任，她表示，將繼續傾聽民意，以創新思維精進業務，打造暖心、貼心賦稅環境。中央社記者張璦攝 112年3月8日

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（中央社記者張璦台北8日電）台北國稅局稅收達破兆規模，在賦稅稽徵業務扮演吃重角色，新任局長吳蓮英今天走馬上任，她表示，國際租稅、境外電商課稅等將持續列為重要業務，同時也將站在第一線傾聽民意，以創新思維精進業務，打造暖心、貼心賦稅環境。

財政部宣布，前台北國稅局長宋秀玲升任賦稅署署長後遺缺，由中區國稅局長吳蓮英調任，並於今天舉辦交接典禮，由督導賦稅的財政部次長李慶華主持。

吳蓮英致詞時表示，她曾擔任台北國稅局長秘書，這次「回娘家」則是接下局長重任，心情雖惶恐，但會全力以赴，感謝財政部長莊翠雲、次長李慶華的肯定，以及宋秀玲打下良好基礎，讓她得以繼續發揮。

吳蓮英引述聖經彌迦書內容「行公義，好憐憫，存謙卑的心，與神同行」，她表示，從賦稅角度，就是以同理心考慮納稅人感受，國稅局是為民服務的第一線機關，之後會繼續傾聽民意，以創新思維精進業務，打造暖心、貼心賦稅環境。

5月報稅季將至，吳蓮英表示，台北國稅局將繼續推動手機報稅和多元便利繳稅機制；同時，維護租稅公平、國際租稅、受控外國公司制度（CFC制度）、AI技術選案查核、境外電商課稅等，都將是業務重點。

李慶華則表示，台北國稅局是全國首善之區，去年稅收約新台幣1兆2000億元，占全國稅收比例，堪稱重中之重，顯示台北國稅局在賦稅稽徵業務扮演非常重要角色。

近年隨國家政務推動，國內外財經局勢變化，李慶華指出，各地區國稅局任務加重，比如所得稅制優化、房地合一稅制、國際反避稅浪潮等，國稅局需有新的思維及因應之道。

李慶華表示，吳蓮英兼具理論、實務經驗，不僅曾赴美進修，從基層做起的她，在賦稅署歷練多年，經歷眾多稅制與稅政改革，面對艱辛工作時，總是親力親為，且在中區國稅局長任內，完成簽訂台日雙邊預先訂價協議，是台灣在國際租稅談判上的指標以及里程碑。

李慶華指出，很多跨國企業、金融機構、上市櫃公司與境外電商的稅籍登記都在台北市，因此台北國稅局面臨的稅務環境與挑戰更為複雜，在國際租稅議題方面，台北國稅局將持續擔負重任，協助賦稅署擬定相關措施以及稅制推動，希望吳蓮英以嶄新視野，帶領團隊精進為民服務的工作，落實納稅者權利保護。（編輯：楊凱翔）1120308

財政部次長李慶華（右3）8日主持新任台北國稅局長吳蓮英（左3）的交接典禮。中央社記者張璦攝 112年3月8日