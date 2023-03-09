智慧機去年產量下滑1成 研調：今年拚止跌微增

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（中央社記者江明晏台北9日電）研調機構TrendForce指出，2022年第4季旺季不旺，智慧型手機產量僅3.01億支，年減15.5%，全年智慧機產量估為11.92億支，年減10.6%，預測今年上半年通路庫存可回到健康水位，全年產量仍有機會止跌微增。

研調機構TrendForce出具報告指出，智慧型手機品牌原本期望透過2022年底節慶、電商促銷等活動，帶動通路庫存去化，但全球經濟下行持續衝擊消費信心，導致整體市場需求不如預期，拖累通路庫存去化進度，加上中國鄭州富士康廠事件也影響蘋果（Apple）季度產出，研究統計2022年第4季智慧型手機產量約3.01億支，季增4%，年減15.5%。

TrendForce指出，2022上半年受中國防疫收緊以及俄烏戰爭影響，需求急遽轉弱，下半年則因高通膨、糧食短缺、能源漲價等問題使經濟向下幅度大於預期，進一步削弱市場消費力。除了上述各種負面因素影響外，品牌通路庫存高檔也是2022全年生產量縮減的關鍵之一。

TrendForce研究顯示，最終2022年智慧型手機生產量為11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第4季為蘋果新品衝刺期，TrendForce指出，儘管遭遇中國鄭州富士康廠的缺工影響，蘋果依舊在低迷市況中達到7350萬支的產量，季增44.7%，排名全球第一；全年產出約2.33億支，排名全球第二。2023年發展重點除了持續升級硬體規格外，也將在Pro系列導入第二組裝廠，並且持續擴大印度生產規模。

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TrendForce表示，三星（Samsung）考量通路庫存壓力，於2022年12月再度調降各地工廠的稼動率以平衡庫存，去年第4季生產量也因此下滑至5830萬支，季減9.2%，為2022年各季生產量最低的一季；而全年智慧型手機生產量約2.58億支，年減6.1%，仍位居全球第一，未來三星將更關注高階市場以刺激獲利成長。

TrendForce分析，若以2023全年來看，隨著品牌持續調節通路庫存，預測2023上半年通路庫存可回到健康水位，下半年則需視歐美經濟復甦狀況，以及中國重新開放邊境帶動的經濟效應而定，預估全年產量仍有機會成長0.9%，達12.02億支。（編輯：翟思嘉）1120309