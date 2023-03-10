星宇航空2月營收年增20倍 創歷史次高

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（中央社記者賴言曦台北10日電）星宇航空今天表示，2月合併營收新台幣13.72億元、月減10%，主因是2月營運天數較1月減少3天，加上票價落入淡季，但營運表現仍創歷史次高，2月營收年增2029%。

星宇航空說明，2月客運營收12.17億元、年增3760%，延續解封後需求動能，旅客人數較1月增長8%，但因為2月營運天數較1月減少3天，客運票價落入淡季，導致2月客運營收較1月減少。

貨運方面，2月營收為1.22億元、月增42%、年增326%，主要是春節過後市場貨量逐漸回穩，使2月貨量及營收齊揚。

展望後續航線規劃，星宇航空表示，將於4月1日開闢台北-仙台航線，同時將首度插旗北美，在4月26日開航台北-洛杉磯，航點將擴增至17個；鑒於今年旅遊熱度持續攀高，星宇航空也積極規劃新闢亞洲旅遊航點。

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星宇航空指出，另外，3月維持穩定的航班服務，並已陸續公布各航線今年夏季班表時刻，隨著赴日遊客漸增，自3月1日起將長期以A350-900派遣服務，另3月1日至25日期間也使用A350客機執飛沖繩航班，3月整體座位數將較2月成長1成以上。

機隊方面，星宇航空說明，截至目前，機隊數維持19架，其中2架A350-900規劃投入亞洲區域航線，第3架A350-900則預計3月底至4月初交機，第4架預計下半年交機，屆時機隊數將達21架。（編輯：楊凱翔）1120310