巨大2022年每股稅後賺15.51元 擬配息7.8元

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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車大廠巨大集團今天董事會通過2022年財報，稅後淨利新台幣58.4億元，年減1.5%，每股稅後盈餘15.51元；擬配發現金股利每股7.8元。

巨大發布新聞稿指出，2022年集團合併營收920.4億元，年增12.5%；由於成本端受到物料及人力成本上漲影響，加上代工業務銷售占比提升，毛利率較2021年下降，影響營業利益。稅前淨利87.4億元，約與2021年持平。

巨大說明，2022年第4季開始歐美市場中低位階自行車庫存快速攀升，雖然因代工出貨增加，使集團單季合併營收年增6.4%達211.7億元；卻因匯率影響及人工成本上升，提列備抵存貨跌價損失，第4季毛利率降至20.5%。

巨大指出，受到人事費用增加、行銷費用投入、且因應經濟預期不樂觀，使估列呆帳費用增加，第4季營業費用較同期增加，使單季營業利益大減，加上匯兌損失，所得稅費用增加，稅後淨利僅2.1億元，年減80.6%，第4季每股純益0.49元。

巨大解釋，受中低階自行車庫存升高，中高階產品缺貨影響，去年捷安特美國公司營收較2021年減少20%；捷安特歐洲公司因電動輔助自行車（E-bike）銷售佳，仍有成長；中國市場在疫情解封後戶外運動需求明顯增加，捷安特中國內銷大幅成長近4成。。

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巨大評估，目前自行車市場供需仍未正常化，中低階自行車需求降溫，但高階與電動輔助自行車需求仍持續火熱；中低階自行車從通路到工廠庫存過高，高階車種零件仍有長短料問題，無法滿足市場需求。

巨大強調，自去年下半年已開始努力降低庫存，但處於傳統銷售淡季，庫存流動仍較慢，預期需要較長時間才能看出效益。由於庫存問題與總體經濟衰退隱憂，短期營收與獲利表現將受到衝擊。但中長期來看，電動輔助自行車有剛性需求，自行車運動仍深受民眾喜愛，可支撐高階自行車市場需求。（編輯：林興盟）1120310