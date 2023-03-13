更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽澳洲8比3殺退捷克首闖8強 韓國遭淘汰
首頁 / 產經

科學園區去年營業額創新高 吳政忠：今年要戰戰兢兢

2023/3/13 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北13日電）國科會今天公布2022年科學園區營業額達新台幣4兆2664億元、創新高，其中的中科、南科年增幅度皆達雙位數；主委吳政忠表示，今年要「戰戰兢兢」應對俄烏戰爭、美中科技戰、通膨等變數，力拚整體營業額持平或微幅成長。

國科會今天舉行科學園區2022年營運記者會，吳政忠表示，2022年科學園區營業額破4兆大關，來到4兆2664億元、年成長達14.75%。

觀察3大科學園區營業額表現，竹科1兆6132億元、成長1.59%；中科1兆1698億元、年增13%；南科1兆4833億元、年增大幅成長35.48%，吳政忠指出，三大園區沒有「誰勝誰」的問題，南科營業額成長，主因應與台積電5奈米量產，產值拉高很多有關。

檢視科學園區6大產業，積體電路營業額成長22.62%，達3兆3253億元；電腦及週邊營業額年增逾3成；通訊方面、營業額成長25.21%；精密機械成長約1成；生物技術營業表現大致持平；光電落入衰退格局、營業額年減24.89%。

針對光電產業，國科會指出，在2020年、2021年COVID-19疫情期間，宅經濟、遠距商機等需求強勁，但2022年相關需求下降，面板價格下挫，終端品牌持續庫存調節，基期偏高之下，使2022年光電營業額呈現年減，今年下半年可望回升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

2022年積體電路占整體科技園區營業額達77%，吳政忠表示，這固然「可喜」，但未來整體產業布局需更均衡，會往這一方向努力；半導體晶片是所有產業的核心，台灣產業不能只有半導體，但沒有半導體也不行，台灣要將既有優勢延伸到食、醫、住、行、育、樂等產業。

展望今年科學園區整體表現，國科會表示，預估將與去年持平或微幅成長。吳政忠表示，俄烏戰爭未歇、全球通膨、美中科技戰等變數，都得持續關注，國際主要預測機構對今年經貿成長預估較為保守，可能進一步影響台灣進出口與投資表現，今年要「戰戰兢兢」應對；由於基期偏高，科學園區要努力、全力衝刺營業額。（編輯：潘羿菁）1120313

#吳政忠
#國科會
#南科
吳政忠
國際婦女節 吳政忠：國科會力推科技平權女力培育第3屆資安女婕思開跑 吳政忠：目標號招3千名生力軍
俄烏戰爭
核二2號機將除役 綠委：已做電力調度不會缺電賴清德：非洲人口紅利不斷增加 欽佩台商布局眼光
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族