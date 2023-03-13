科學園區去年營業額創新高 吳政忠：今年要戰戰兢兢

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（中央社記者張璦台北13日電）國科會今天公布2022年科學園區營業額達新台幣4兆2664億元、創新高，其中的中科、南科年增幅度皆達雙位數；主委吳政忠表示，今年要「戰戰兢兢」應對俄烏戰爭、美中科技戰、通膨等變數，力拚整體營業額持平或微幅成長。

國科會今天舉行科學園區2022年營運記者會，吳政忠表示，2022年科學園區營業額破4兆大關，來到4兆2664億元、年成長達14.75%。

觀察3大科學園區營業額表現，竹科1兆6132億元、成長1.59%；中科1兆1698億元、年增13%；南科1兆4833億元、年增大幅成長35.48%，吳政忠指出，三大園區沒有「誰勝誰」的問題，南科營業額成長，主因應與台積電5奈米量產，產值拉高很多有關。

檢視科學園區6大產業，積體電路營業額成長22.62%，達3兆3253億元；電腦及週邊營業額年增逾3成；通訊方面、營業額成長25.21%；精密機械成長約1成；生物技術營業表現大致持平；光電落入衰退格局、營業額年減24.89%。

針對光電產業，國科會指出，在2020年、2021年COVID-19疫情期間，宅經濟、遠距商機等需求強勁，但2022年相關需求下降，面板價格下挫，終端品牌持續庫存調節，基期偏高之下，使2022年光電營業額呈現年減，今年下半年可望回升。

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2022年積體電路占整體科技園區營業額達77%，吳政忠表示，這固然「可喜」，但未來整體產業布局需更均衡，會往這一方向努力；半導體晶片是所有產業的核心，台灣產業不能只有半導體，但沒有半導體也不行，台灣要將既有優勢延伸到食、醫、住、行、育、樂等產業。

展望今年科學園區整體表現，國科會表示，預估將與去年持平或微幅成長。吳政忠表示，俄烏戰爭未歇、全球通膨、美中科技戰等變數，都得持續關注，國際主要預測機構對今年經貿成長預估較為保守，可能進一步影響台灣進出口與投資表現，今年要「戰戰兢兢」應對；由於基期偏高，科學園區要努力、全力衝刺營業額。（編輯：潘羿菁）1120313