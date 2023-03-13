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台股震盪逾220點 法人：觀察技術線型與美CPI指數

2023/3/13 16:40
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉風波引發台股今天走勢震盪，上下波動超過220點，在美國財政部宣布維護矽谷銀行儲戶權益消息帶動下，台股終場翻紅上揚34.29點，收在15560.49點，15400點和15500點失而復得。

法人分析，短線須關注台股能否站上月線與技術線型頭部是否成形，國際股市觀察美國14日公布2月消費者物價指數（CPI）年增率結果對美國聯準會（Fed）升息腳步影響。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉遭接管風暴引發市場恐慌，日本股市下挫，不過中國和香港股市勁揚，台股今天走勢震盪，美國財政部等金融當局宣布紓困計畫，將確保矽谷銀行儲戶權益，受此消息激勵，台股盤中逆勢勁揚翻紅，大盤上下波動超過220點。

尾盤聯發科、長榮擺尾，電子翻揚，終場台股加權指數收在15560.49點，上漲34.29點，漲幅0.22%，成交值來到新台幣2392.16億元，加計盤後2416.81億元，電子股終場勁揚0.39%，金融股下挫0.57%，航運股震盪翻紅終場上漲0.92%，櫃買OTC指數終場下跌0.65%。

三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超17.55億元，其中自營商賣超48.23億元，投信買超22.63億元，外資及陸資買超43.15億元。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪指出，台股今天走勢大幅震盪，主要是受到矽谷銀行關閉遭接管的消息衝擊，不過美國財政部為首的金融當局，宣布紓困計畫，提供流動性資金，相關影響應屬短期。

不過容逸燊表示，按照過去歷史經驗，美國金融股若遇到重大事件或風波，先從新興市場提款撤資，矽谷銀行風暴後續發展對亞股影響程度，仍有待2至3天觀察期才漸明朗。

展望台股後市，容逸燊表示，儘管台股今天仍未回到月線約15600點之上，但未回補1月底農曆春節後15250點至15300點跳空缺口，短線須關注台股能否站上月線，若繼續在月線之下，技術線型可能有頭部成形的疑慮。

觀察國際股市，容逸燊表示，本週觀察美國將於14日公布的2月消費者物價指數（CPI）年增率結果，目前美國公債殖利率下滑，市場開始期待3月美國聯準會可能僅升息1碼，但若美國公布CPI指數年增率未降，市場期待落空，國際股市不排除進一步反轉（編輯：楊凱翔）1120313

#容逸燊
#台股
#美國矽谷銀行
容逸燊
美財政部確保矽谷銀行存戶權益 台股由黑翻紅外資大買面板和晶圓代工 今年回補台股達2434億元
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