更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
核二2號機明天除役 經部：大潭通霄新機組130萬瓩補缺口
首頁 / 產經

群創攜手元太 電子紙導入全聯智慧零售場域

2023/3/13 16:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）為積極布局智慧零售市場，面板廠群創光電今天宣布，攜手元太科技、冠捷科技、承鴻光電、瑞訊智能，與本土超巿全聯福利中心，導入大尺寸彩色電子紙看板。

群創光電發布新聞稿指出，於全聯內湖瑞光社會宅門市的生鮮蔬果及麵包區，裝設28吋及25.3吋彩色電子紙看板，取代原本傳統印刷海報。共同為落實環境的永續經營，降低資源的消耗，推動節能、智慧無紙化的智慧城市發展努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

群創說明，彩色電子紙具備超低耗能的特性，只有在更新資訊畫面時才需少許電力驅動，更新後可在無供電狀態下長時間顯示資訊，具備超低耗電與可重複使用的特性。

群創致力於ESG（環境、社會責任、公司治理）企業永續經營，為因應全球暖化，積極推廣節能減碳低耗能的彩色電子紙顯示器廣告看板，取代傳統印刷紙張，避免樹木砍伐及廣告紙印刷的人力物力成本，打造企業永續示範場域。（編輯：趙蔚蘭）1120313

#群創光電
#群創
#全聯福利中心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族