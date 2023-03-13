群創攜手元太 電子紙導入全聯智慧零售場域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）為積極布局智慧零售市場，面板廠群創光電今天宣布，攜手元太科技、冠捷科技、承鴻光電、瑞訊智能，與本土超巿全聯福利中心，導入大尺寸彩色電子紙看板。

群創光電發布新聞稿指出，於全聯內湖瑞光社會宅門市的生鮮蔬果及麵包區，裝設28吋及25.3吋彩色電子紙看板，取代原本傳統印刷海報。共同為落實環境的永續經營，降低資源的消耗，推動節能、智慧無紙化的智慧城市發展努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

群創說明，彩色電子紙具備超低耗能的特性，只有在更新資訊畫面時才需少許電力驅動，更新後可在無供電狀態下長時間顯示資訊，具備超低耗電與可重複使用的特性。

群創致力於ESG（環境、社會責任、公司治理）企業永續經營，為因應全球暖化，積極推廣節能減碳低耗能的彩色電子紙顯示器廣告看板，取代傳統印刷紙張，避免樹木砍伐及廣告紙印刷的人力物力成本，打造企業永續示範場域。（編輯：趙蔚蘭）1120313