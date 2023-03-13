商用與半導體事業支撐 聯強今年營收續戰新高

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（中央社記者吳家豪台北13日電）3C通路商聯強集團副總裁杜書全今天表示，第1季景氣相當冷，聯強預期第2季慢慢回穩，下半年恢復成長，今年動能來自商用加值與半導體2大事業，全年營收仍有望成長、續戰新高。

聯強2022全年合併營收約新台幣4246億元，年增4%，創歷史新高；受到升息、利息費用大增及調整投資認列方式影響，稅後淨利約157億元，年減9%；每股盈餘9.44元，創歷史次高。董事會決議配發每股現金股利3.5元。

杜書全今天出席法人說明會表示，去年第4季市場比較擔心庫存問題，已看到明顯去化。去年9月底聯強庫存金額640億元，12月底降到573億元，季減約10%；今年1、2月持續去化，2月底庫存金額不到500億元，相較今年初下降約13%，去化速度符合公司預期。

展望上半年營運，杜書全坦言，今年1、2月景氣「感覺蠻冷的」，聯強1月營收年減16%，2月勉強持平，累計前2個月營收年減近10%。其中商用加值、半導體產品1月營收都衰退，2月回升，資訊消費產品表現比較疲弱。

杜書全說，今年第1季會非常辛苦，聯強營收年減幅度可能較大，到了第2季會慢慢回穩，下半年恢復成長。以往聯強上下半年營收占比大約48%、52%，今年會比較極端一點，推測上半年占42%至43%，下半年占57%至58%。

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他認為，聯強今年在商用和半導體市場還是可以有不錯的成長，但消費性產品衰退幅度可能較大，通訊產品有望小幅成長，全年營收仍將續揚。聯強半導體事業取得比較多大型新客戶及供應鏈服務機會，商用事業主要成長來自中國。

杜書全提到，中國市場因疫情封閉3年，解封後中國政府應該會設法刺激內需和消費，聯強今年對中國業績貢獻有比較高的期待。（編輯：潘羿菁）1120313