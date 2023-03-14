矽谷銀行風暴持續 台股下跌200點失守15400點

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（中央社記者江明晏台北14日電）美國矽谷銀行（SVB）倒閉風暴未息，亞股挫跌，台股今天終場下跌200.07點，收在15360.42點，失守15400點關卡。分析師指出，雖然不至於發生系統性風暴，仍對金融市場投下不確定因素。

台股今天指數開低震盪，盤中一度下跌逾212點，下探15348.12點，跌破昨日盤中低點；終場台積電等賣壓出籠，指數收在15360.42點，下跌200.07點，跌幅1.29%，成交金額新台幣2317.04億元；代表中小型股的櫃買指數終場下跌0.86%，收在203.61點。

觀察類股走勢，金融股今天收盤下跌1.64%，電子股也下跌逾1.3%，僅食品上漲，其餘類股收黑。

權值股今天普遍疲軟，台積電尾盤賣壓出籠，股價下跌6元，終場收510元，跌1.16%；鴻海下跌0.97%，大立光下跌3.12%，收在2330元。

高價股創意下跌6.19%、矽力下跌5.49%。貨櫃三雄漲跌互見，長榮收紅小漲0.5元以171元作收，去年第4季虧損的萬海跌停收72.5元，陽明下跌2.32%；航空雙雄的長榮航收盤下跌4.68%、華航下跌近4%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，市場擔憂美國矽谷銀行倒閉風暴持續延燒，儘管美國政府端出一系列穩定銀行體系措施，可望避免最壞情況，不至於釀成系統性風險，但仍對金融市場投下不確定性因素，今天台股走勢反映出投資人對未來趨勢的擔憂。（編輯：張良知）1120314