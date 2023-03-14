財部：今年起運用CRS交換資料 進行逃漏稅風險評估

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部今天公布與日、澳、英3國的最新CRS交換執行成果，國際財政司表示，CRS執行已3年，今年將進入資料運用階段，供稽徵機關評估逃漏稅風險和選案參考，交換資訊不會直接用於課稅。

台灣與他國進行稅務用途金融帳戶資訊（CRS）交換，提供澳洲、日本或英國稅務居民金融帳戶資訊給3國政府，對方也會將當地屬於台灣稅務居民的金融帳戶資訊，互惠交換給財政部，協助掌握海外收入情形，評估逃漏稅風險，作為選案查核參考。

財政部國際財政司長丁碧蓮今天在例行記者會指出，台灣依據國際嚴格保密及資料保護標準，民國111年與日本、澳洲及英國執行屬110年度的金融帳戶資訊自動交換。

丁碧蓮表示，台灣方提供屬日方居住者資料共10萬4262筆，帳戶餘額新台幣1.79兆元；日方提供屬台灣方居住者資料共4萬783筆、帳戶餘額295億元。

澳洲方面，台灣方提供屬澳方居住者資料2萬2290筆、帳戶餘額2045億元；澳方提供屬台灣方居住者資料24萬6765筆、帳戶餘額1113億元。

至於英國，台灣方提供屬英方居住者資料1萬8634筆、帳戶餘額973億元；不過，英方提供屬台灣方居住者資料，由於英國的政策是不發布統計數據，因此不對外公布。

進一步比較他國提供給台灣的110年度資料，以及前一年度資料，國際財政司專委包文凱指出，台灣稅務居民在日本金融帳戶筆數變少，但餘額增加，這部分會進一步與日方了解發生原因。

針對台灣提供給交換國的資料，包文凱表示，110年日本、澳洲、英國稅務居民在台金融帳戶筆數均呈增加，以日本增加9295筆最多；帳戶餘額方面，日本增加2700億元，澳洲大致持平，英國增加127億元。

國際財政司指出，CRS交換自109年啟動，至今已3年，今年將進入資料運用階段，主要是做逃漏稅風險評估與選案參考，不會直接用於課稅，提醒民眾若有短漏報所得，應儘速補申報、補繳稅款。

國際財政司強調，稅捐稽徵機關如依CRS相關資料認定案件具有逃漏稅風險，仍應依法蒐集並查得事證，確認涉及逃漏稅情事後才能核課，以維護納稅者權益。

此外，國際財政司表示，若因從事跨境交易面臨雙重課稅，可依據台灣已生效的34個避免所得稅雙重課稅協定規定，消除重複課稅問題。（編輯：林淑媛）1120314